أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي: إيران تريد الحصول على مزيد من الوقت لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 00:50

أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي: إيران تريد الحصول على مزيد من الوقت لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة

منذ 15 mins 11 April، 2025
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