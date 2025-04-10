اعلام العدو : المئات من جنود وضباط البر والبحر انضموا الى الطيارين المطالبين بوقف الحرب على غزة واعادة الاسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2025 - 22:42

اعلام العدو : المئات من جنود وضباط البر والبحر انضموا الى الطيارين المطالبين بوقف الحرب على غزة واعادة الاسرى

منذ 2 ساعة 10 April، 2025
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