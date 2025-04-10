إذاعة جيش العدو : فصل 60 ضابطًا وجنديًا يخدمون في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طياريين مؤهلين بعد توقيعهم على رسالة تطالب بوقف الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2025 - 20:26

إذاعة جيش العدو : فصل 60 ضابطًا وجنديًا يخدمون في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طياريين مؤهلين بعد توقيعهم على رسالة تطالب بوقف الحرب

منذ 8 mins 10 April، 2025
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