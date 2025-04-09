الجبهة الشعبية: المخططات الإجرامية لن تمر وصمود أهلنا في رفح كما في الشمال سيفشل أهداف العدو كما أفشلها سابقاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 15:14

الجبهة الشعبية: المخططات الإجرامية لن تمر وصمود أهلنا في رفح كما في الشمال سيفشل أهداف العدو كما أفشلها سابقاً

منذ 38 mins 9 April، 2025
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