القوات اليمنية: أسقطنا طائرة أميركية من نوع MQ_9

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها يوم الاربعاء ان دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أميركية معادية من نوع MQ_9، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف اليمينة.

ولفت البيان الى ان “الاستهداف تم بصاروخٍ مناسب محلي الصنعِ”، وتابع ان “هذه الطائرة الاميركية تعتبر هي الطائرةُ الثالثةُ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ عشَرةِ أيامٍ والثامنةَ عشرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسناداً لغزة”.

واشار البيان الى ان هذه العملية جاءت “رداً على العدوانِ الأمريكيِّ المتواصلِ على بلدِنا وردا على مجازره المروعة بحق شعبِنا حيث شنَّ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ عدداً من الغاراتِ على مناطقَ متفرقةٍ أسفرت عن وقوعِ شهداءَ وجرحى وأضرارٍ في ممتلكاتِ المواطنين”.

وأوضح البيان ان “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنها مستمرةٌ في تنفيذِ مهامِها الدفاعيةِ للتصدي لأيِّ عدوانٍ على بلدِنا، وإنها على استعدادٍ كاملٍ للتعاملِ المسؤولِ مع أي محاولةٍ للنيلِ من سيادةِ بلدِنا وأمنِه واستقرارِه، وأنَّ عملياتِنا لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

المصدر: موقع المنار