اليمن | شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتين بقصف أمريكي لحي سكني في مدينة الحديدة

اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وامرأتان وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة والعدد مرشح للزيادة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل للبحث عن ضحايا تحت الركام نتيجة القصف الأمريكي الذي خلف أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

وأدانت وزارة الصحة بشدة “استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، معتبرة ذلك “جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

المصدر: وكالات