العدوان على غزة | غارات مكثفة تحصد المزيد من الأرواح

في اليوم الـ22 لاستئناف حرب الإبادة في غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق عدة في القطاع، مخلفاً مزيداً من الضحايا، في حين ناشد بيان مشترك لوكالات الأمم المتحدة قادة العالم التحرك لإنقاذ الفلسطينيين.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 15 فلسطينيا استشهدوا في غارات للعدو على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن “مستشفيات القطاع استقبلت 58 شهيداً و213 مصاباً خلال 24 ساعة”، مشيرة إلى “ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و810 شهداء و115 ألفاً و688 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

ومنذ فجر الثلاثاء، استشهد العديد من المواطنين وأصيب العشرات، في غارات الاحتلال العنيفة على مختلف أرجاء القطاع. واستشهد مواطن بعد ظهر اليوم متأثرا بجراحه في غارة صهيونية سابقة على بلدة عبسان شرق خانيونس.

كما استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي في محيط موراج جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهدت طفلة متأثرة بجراحها إثر قصف سابق على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لتلتحق بوالدتها وإخوانها الخمسة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين يجمعون الحطب في منطقة الدحدوح بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخر بجرح خطيرة إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة ميراج شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة ومخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الصحفي أحمد منصور متأثرًا بإصابته جرّاء قصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس. واستشهد عبد الناصر خضرة لاعب النادي الأهلي الفلسطيني سابقًا جرّاء غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين في شارع النصر غربي مدينة غزة.

وارتقى 6 شهداء بينهم أشلاء ومصابون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عايش في محيط مسجد شادي حبوب بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كما ارتقى 4 شهداء على الأقل بالغارة الإسرائيلية قرب مبنى السفينة بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.

المصدر: مواقع إخبارية