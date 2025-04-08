بعد توقيف أوغلو… إردوغان يدّعي على أوزيل

أقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوى قضائية على زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة «الإهانة» بعدما صرّح الأخير بأن الرئيس يقود «مجلساً عسكرياً».

وقال محامي الرئيس التركي حسين ايدين عبر منصة «أكس» اليوم: «قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس ضد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري».

وكان قد طالب أوزيل، الأحد، بإجراء انتخابات مبكرة، بعد عشرة أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو بتهمة «الفساد»، والذي تم اختياره مرشحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وندّد حزب الشعب الجمهوري بما وصفه بـ«الانقلاب»، وقاد تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الأتراك في إسطنبول والعديد من المدن الأخرى وتم توقيف نحو 1900 شخص، بينهم طلاب وصحافيون، في الأيام التي أعقبت توقيف أوغلو.

المصدر: وكالات