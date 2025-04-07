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April 7 2025 - 19:52

ملحم خلف: فلسطين بوصلة الأخلاق وضمير الأحرار

منذ 13 mins 7 April، 2025
ملحم خلف
لبنان

اعتبر النائب ملحم خلف في حديث له يوم الاثنين أن “ما يجري في غزة هو جريمة ضد الله”.

وقال خلف إن “إبادة الأطفال والنساء والمدنيين بصمت عالمي مخز، من فلسطين إلى لبنان، جرائم تفضح فشل الشرعية الدولية”، وأضاف “رغم وجعنا، نتمسك بإنسانيتنا وبمطلب ترميم تلك الشرعية، رافضين الانزلاق إلى شريعة الغاب”.

واكد خلف أن “فلسطين بوصلة الأخلاق وضمير الأحرار والحق لا يقهر مهما طغى الباطل”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي يواصل في غزة جرائمه ضد الانسانية وعدوانه الوحشي حيث يستهدف دون هوادة الاطفال والنساء والمدنيين العزّل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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