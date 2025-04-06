دعما لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني.. دعوات للاضراب في لبنان

صدرت العديد من المواقف الداعمة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والمنددة بالعدوان وحرب الابادة التي تشنها آلة الإجرام والقتل الصهيونية في القطاع المحاصر.

وبالسياق، أعلن رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي” النقيب شادي السيد “الالتزام بالدعوة الى الاضراب غدا(الاثنين) رفضا للمجازر الاسرائيلية في غزة ومحاولة الاحتلال الاسرائيلي ابادة شعبها بالكامل وهدمها بشكل مروع واجرامي كارثي”، وقال “آن الاوان لكي يرتفع الصوت على مستوى العالم لمنع هذه المجزرة الانسانية التي فاقت كل تخيل وكل عقل اجرامي”، ودعا الى “المشاركة في الاعتصام غدا امام بلدية طرابلس الساعة 11:30 ظهرا، لتأكيد التضامن مع غزة الصابرة ومع اهلها ومع شهدائها ومع نسائها واطفالها وشيوخها” .

من جهتها، ناشدت “هيئة دعم فلسطين في طرابلس” رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “إعلان الحداد الرسمي غدا الاثنين عن أرواح شهداء غزة، وتضامنا مع أهلنا وإخوتنا في الإيمان والعروبة الذين يتعرضون لحرب إبادة صهيونية مجنونة تجاوز عدد ضحاياها الخمسين الف شهيد من أطفال ونساء وشيوخ وإعلاميين وصحافيين ورجال إنقاذ وإسعاف”.

ودعت الهيئة “إبنة طرابلس وزيرة التربية ريما كرامي الى إصدار قرار ملزم إلى جميع الجامعات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة لتنظيم الوقفات التضامنية وتخصيص حصة دراسية للحديث عن حرب الإبادة وصمود أبناء غزة، إنسجاما مع الإضراب العالمي المقرر غدا الاثنين في السابع من نيسان”، وحثت “نقابات المهن الحرة الى تنظيم وقفات تضامنية، خصوصا وأن ضحايا وشهداء غزة فيهم أطباء ومحامون ومهندسون وصيادلة ومعلمون وأساتذة جامعيون”، كما دعت “جمعية اللجان الأهلية إلى الإضراب العام يوم غد تضامنًا مع غزة”.

بدورها، أعلنت جامعة “الجنان” في بيان لها الاحد أن “الجامعة ستغلق أبوابها غداً الإثنين 7 نيسان 2025 في كل من طرابلس وصيدا احتجاجاً على استمرار العدوان الآثم وتضامناً مع المدنيين الأبرياء المتضررين من الأحداث الجارية في قطاع غزة، وذلك استجابةً للدعوات العالمية لليوم التضامني، على أن يتم تعويض جميع الدروس والامتحانات لاحقاً عبر إدارات الكليات”، ودعت “أسرتها التعليمية والإدارية والطلابية إلى جعل هذا اليوم محطة للتأمل والدعاء والتعبير عن الانتماء لقيم الحق والعدالة الإنسانية، تأكيداً على دور المؤسسات الأكاديمية في بناء وعي مجتمعي يناصر قضايا الإنسان العادلة أينما كانت”.

هذا وشهدت مدن عدة حول العالم تظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين، وتنديداً بالإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وشارك الآلاف في دعوات الإضراب الشامل، استجابة لنداءات تضامن عالمي من أجل غزة.

ولبّت أعداد كبيرة دعوة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” إلى الشعوب لمناصرة غزة، ودعت إلى محاصرة القنصليات الإسرائيلية حول العالم، في المقابل، أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ضرورة تنظيم فعاليات جماهيرية ضاغطة على الاحتلال وداعميه، لوقف المجازر بحق سكان القطاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام