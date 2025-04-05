وكالة الأونروا: سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها ويجب تجديد وقف إطلاق النار ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من شهر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 17:48

وكالة الأونروا: سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها ويجب تجديد وقف إطلاق النار ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من شهر

منذ 27 mins 5 April، 2025
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