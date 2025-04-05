اقتحامات في نابلس وتواصل العدوان في جنين وطولكرم

تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في حين تفيد مصادر محلية بـ”انسحابها” من طلعة بليبلة في حي رفيديا غرب المدينة باتجاه بيت وزن. كانت التقارير المحلية أفادت، فجر اليوم السبت، بأن جنود الاحتلال نفذوا “حملة مداهمات لمنازل الأهالي، ومن بين المعتقلين، عُرف الشاب، محمد حشاش إثر مداهمة منزله خلال عملية اقتحام لشارع الجامعة في مدينة نابلس.

من جهة أخرى، وفي جنين، اعتقل الاحتلال، فجر اليوم السبت، مواطنين من بلدة برقين غرب المدينة. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الأسير المحرر، سلطان خلوف، واعتقلت والده وشقيقه، وذلك للضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس pic.twitter.com/N6fgivg25g — موقع عرب 48 (@arab48website) April 5, 2025



ومنذ 75 يومًا، مع بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، يكثف الاحتلال عملياته في بلدات وقرى المحافظة ويشن حملات اعتقال واحتجاز واسعة.

من جهة ثانية، أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على فلسطينيين في أراضيهم الزراعية بمسافر يطا جنوبي الخليل. كما أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

شهيدان في جنين وحوسان

وزارة الصحة الفلسطينية، أفادت، مساء أمس الجمعة، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال وهما؛ حسين جميل حردان (42 عامًا) في جنين، والفتى يوسف بكر زعول (17 عامًا) قرب بلدة حوسان. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 36، وعشرات الإصابات.

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ69 على التوالي، ولليوم الـ56 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني متواصل وتعزيزات عسكرية واسعة.

المصدر: عرب 48