العدوان على غزة | شهداء بقصف مكثّف على القطاع

في اليوم الـ19 لاستئناف جيش العدو الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، كثّف الاحتلال قصفه المدفعي والجوي لمناطق في جنوب القطاع ووسطه، موقعاً عشرات الشهداء والجرحى. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن “مستشفيات القطاع استقبلت جثث 60 شهيداً، و162 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية”، مما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار إلى 1309 شهداء و3184 مصاباً.

وتعليقاً على الإبادة المستمرة وسط صمت وتواطؤ عالمي، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن “القادة الغربيين يدّعون أنهم يحمون المدنيين لكنهم يفرشون البساط الأحمر لنتنياهو”، مشيرة إلى أنهم “يرون أن حماية نتنياهو أهم من حماية القانون الدولي أو حماية الفلسطينيين”. كما لفتت إلى أن “الحريات تسحق في الغرب ويجب أن تحدث ثورة ضد النظام الذي يسحق الحريات”.

بدورها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن “نحو 1.9 مليون فلسطيني بينهم عشرات آلاف الأطفال نزحوا قسريا بشكل متكرر منذ بدء الحرب في غزة”. كذلك، أشارت إلى أن “انهيار وقف إطلاق النار بغزة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 آذار/مارس”.

وفي تفاصيل تطورات العدوان اليوم السبت، استشهد 3 أشخاص هم امرأة ورجلان في قصف صهيوني استهدف منزلاً بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة وسط القطاع. وأفيد في وقت سابق عن استشهاد شقيقين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الشجاعية ايضاً.

وفي السياق، قال محاصرون في حي الشجاعية في غزة إنهم يخشون الخروج من منازلنا وخيامهم لكثافة القصف الإسرائيلي وعشوائيته، وأن “غالبية الخيام تمزقت نتيجة القصف المدفعي والمسيّرات تفتح نيرانها بشكل مفاجئ”. كما أكدوا أن عشرات العائلات معظمهم نساء وأطفال ومرضى يناشدون بضرورة إنقاذهم بشكل عاجل.

ووصل إلى مستشفى الأوروبي 3 إصابات إحداها خطيرة بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال تجاه حي ابو طعيمة ببلدة الفخاري شرقي خانيونس.

كما استشهد مواطن وأصيب اثنان باستهداف الاحتلال صباح السبت منزلا لعائلة شعت بمنطقة ميراج شمال شرق رفح. وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس.

واستشهدت مواطنة إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

إلى ذلك، ارتقى 3 شهداء جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على تكية في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد شاب وأصيبت زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية وسط مدينة خانيونس.

‏هذا واستشهد المواطن بهاء الدين رائد محارب متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.

حماس: 19 ألف طفل استشهدوا بغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأفاد بيان لحركة حماس بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن “جرائم الاحتلال ضد أطفالنا لا تسقط بالتقادم ونطالب بمحاكمة قادته”، مضيفاً أنه “استشهد في قطاع غزة منذ بدء العدوان نحو 19 ألف طفل وفقد نحو 39 ألفا أحد والديهم أو كليهما”.

وقال البيان إن “الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الطفولة الفلسطينية في ظل تقاعس دولي”، داعياً “المنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال والعمل الجاد على حماية أطفال فلسطين”.

المصدر: مواقع إخبارية