ميلوني تشدّد على عدم تضخيم الأثر الفعلي للرسوم الجمركية الأميركية

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أهمية “عدم تضخيم الأثر الفعلي” للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مؤكدة أنه “من الممكن مواجهتها” وداعية إلى عدم الهلع.

وقالت في اجتماع لحكومتها “قبل بضعة أيام، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي (كريستين) لاغارد إن” تعرفة أميركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من أوروبا ستخفّض نمو منطقة اليورو بنحو 0,3 بالمئة في السنة الأولى”، وفق مصدر حكومي.

اضافت: “بالتالي، يفترض أن تؤدي تعرفة بنسبة 20 بالمئة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بأقل من 0,3 بالمئة”، مشيرة إلى أنه “بالتأكيد تأثير كبير، لكنه من حيث الحجم يمكن مواجهته”.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء رفع إلى 20 في المئة الرسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

المصدر: مواقع