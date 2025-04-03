اندلاع حريق كبير في “بركس” للمساعدات جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على حي الزهور في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2025 - 10:50

اندلاع حريق كبير في “بركس” للمساعدات جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على حي الزهور في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 31 mins 3 April، 2025
أخبار موقع المنار
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