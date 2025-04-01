الرئيسان عون وسلام بحثا في سبل مواجهة تداعيات العدوان الصهيوني على الضاحية

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون يوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اطلعه على أجواء زيارته الى مكة المكرمة ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما أطلع الرئيس عون سلام على أجواء زيارته الى باريس واللقاءات التي عقدها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والاتصال مع الرئيس السوري احمد الشرع(ابو محمد الجولاني)، والتي تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق البحث بين الرئيسسين عون وسلام الى العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الثلاثاء وسبل مواجهة تداعياته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام