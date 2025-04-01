القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة “MQ9” أميركية بصاروخ محلي الصنع

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاط طائرة أميركية مسيرة من نوع “MQ9” بصاروخ محلي في أجواء مأرب.

وأكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، أنّ اليمن مستمر في دعم غزة مهما كانت التضحيات.

وأكد “أننا مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”، لافتاً إلى أنه “لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات الدفاعية على كافة القطع الحربية المعادية خلال الأيام المقبلة”.

وكانت صنعاء، قد استهدفت، قبل يومين، حاملة الطائرات الأميركية “ترومان”، وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، ثلاث مرات خلال 24 ساعة.

ونُفذت عملية المواجهة والاشتباك، من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير والقوات البحرية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

المصدر: مواقع اخبارية