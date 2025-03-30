توقيف عدد من المشتبه بهم باطلاق صواريخ مجهولة المصدر من لبنان تجاه فلسطين المحتلة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن توقيف عدد من المشتبه بهم بإطلاق صواريخ من لبنان تجاه فلسطين المحتلة في تاريخي 22 و28 آذار الجاري.

وقال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، إنه “في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار، كثّفت المديرية العامة للأمن العام عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في هذه الأعمال”.

وأوضحت أنه “وبإشراف القضاء المختص، أوقفت المديرية العامة للأمن العام عددًا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنية التحقيق معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وقبل ايام، شن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أول اعتداء على ضاحية بيروت الجنوبية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث استهدف مبنى سكنيا في حي الحدث، وذلك ردا على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة.

كما شن الاحتلال سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، رداً على اطلاق تلك الصواريخ، في التاريخين المذكورين أعلاه.

ورغم سريان الاتفاق، سجلت السلطات اللبنانية 1263 خرقا إسرائيليا أدت إلى استشهاد 111 شخصاً وإصابة 331 آخرين.

وأكد مصدر مسؤول في حزب الله حينها، التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق ‏النار، نافياً أي علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة‎. وأضاف المصدر أن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان‎.‎

المصدر: مواقع