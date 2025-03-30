وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف منطقة الملكة بـ8 غارات ومنطقة صرف بـ5 غارات بمديرية بني حشيش – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2025 - 21:26

وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف منطقة الملكة بـ8 غارات ومنطقة صرف بـ5 غارات بمديرية بني حشيش

منذ 37 mins 30 March، 2025
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