“وأنتم الأعلون2”.. مهرجان يحتفي بالقدس بمشاركة شعراء عرب وتشكيليين لبنانيين

نظّم ملتقى الألوان الفني مهرجانًا فنيًا بعنوان “وأنتم الأعلون-2-” إحياءً ليوم القدس العالمي، حيث احتضن ملتقى السفير – الحمرا بيروت، في حدث جمع بين الإبداع الأدبي والفني وسط حضور لافت.

شهد المهرجان مشاركة نخبة من الشعراء العرب المتميزين، حيث ألقى كل من النائب الشاعر إيهاب حمادة (لبنان)، محمد عرب صالح (مصر)، عمر الراجي (المغرب)، شاكر الغزي (العراق)، وآيات جرادي (لبنان) قصائدهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأدارت الأمسية الإعلامية بتول سليمان، فيما سجّل الشاعر مارون أبو شقرا (لبنان) حضورًا مميزًا بمشاركته الخاصة.

على صعيد الفنون التشكيلية، أضفى المعرض الفني لمسة بصرية ، حيث تم عرض أعمال نخبة من الفنانين المبدعين، منهم: باسكال مسعود، ثريا حلال، محمد خريس، نبيه نصار، زينة مهدي، هناء الموسوي، وفاء سلوم، يسرى حبحاب، وعبد طويل.

في إطار البرنامج، تناول المخرج علي الهادي نزها أثر المهرجانات السينمائية في تسليط الضوء على صورة العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر، لافتا الى دور الفن في مواجهة الهيمنة الإعلامية.

بدوره، ألقى رئيس الملتقى محمد علوش كلمةً رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أن: “للعام الثاني على التوالي، يجتمع الشعراء في هذا المهرجان ليعلنوا أن للقدس نبضًا في كل قلب، هنا، القصيدة سيف لا يصدأ، والموقف شمس لا تحجب… وللقدس عهد لا يسقط.”

واختُتم المهرجان بعرض فيديو وثائقي استعرض أبرز أنشطة الملتقى خلال العامين الماضيين، ليؤكد مرة أخرى أن الفن والكلمة يبقيان في طليعة النضال من أجل القضايا المحقة والعادلة.

المصدر: موقع المنار