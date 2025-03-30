الشرع يعلن عن حكومة جديدة في سوريا

قال “رئيس الادارة السورية الجديدة” أحمد الشرع(ابو محمد الجولاني) في “مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة” إن “سوريا تشهد ميلاد مرحلة جديدة في المسيرة الوطنية”، واضاف “نواجه تحديات كبيرة تتطلب منا الوحدة، هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”.

وتابع الشرع “أعدكم أن أكون معكم خطوة بخطوة لبناء المستقبل وسنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة”، واضاف “خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر”.

وقال الشرع “سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة وسنعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، لن نسمح للفساد التسلل إلى مؤسساتنا وسنعمل على ضمان حقوق الإنسان وتطوير منظومة التعليم في سوريا”.

واضاف الشرع “سنعيد النظر في السياسة الضريبية بما يتناسب مع تنمية السوق والتخفيف عن المواطن”، وتابع “الحكومة الجديدة ستعمل على دعم العملة الوطنية ومنع التلاعب في أسعار الصرفـ كما سنعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية وأنشأنا وزارة للطوارئ والكوارث”، وأكد أن “الحكومة السورية الجديدة ستولي أهمية كبيرة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد”.

المصدر: روسيا اليوم