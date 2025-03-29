واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة سوريا “فوراً”

طالبت السفارة الأميركية في دمشق جميع مواطنيها الموجودين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد “فوراً”.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين “من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق”، بحسب بيانٍ للسفارة.

وأشار البيان إلى أنّ الهجمات قد تشمل “طرق الهجوم – على سبيل المثال لا الحصر- مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة”، حسب تعبير البيان.

هذا ولفتت السفارة إلى أنّ “تصنيف وزارة الخارجية الأميركية للسفر إلى سوريا هو المستوى الـ4: لا تسافر”، وقالت “يظل هذا التحذير سارياً بسبب المخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، الاختطاف، وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، والاحتجاز غير المبرر”.

وذكّرت السفارة الأميركية بأنّها علّقت عملياتها منذ عام 2012 في دمشق، موضحةً أنّه «لا تستطيع الحكومة الأميركية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا. تمثل جمهورية التشيك السلطة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا”.

وقالت “على المواطنين الأميركيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة التواصل مع قسم المصالح الأميركية التابع لسفارة جمهورية التشيك”.

المصدر: مواقع إخبارية