الأمم المتحدة: مساحة بقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع أوامر التهجير الإسرائيلية اليومية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 03:04

الأمم المتحدة: مساحة بقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع أوامر التهجير الإسرائيلية اليومية

منذ 2 ساعة 29 March، 2025
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