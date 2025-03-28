مراسل المنار: قصف مدفعي وفوسفوري استهدف الحارة الشرقية لمدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 08:40

مراسل المنار: قصف مدفعي وفوسفوري استهدف الحارة الشرقية لمدينة الخيام

منذ 53 mins 28 March، 2025
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