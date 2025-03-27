كيف ستحيي غزة “يوم القدس”؟

يستعد قطاع غزة لاستحضار ذكرى يوم القدس العالمي في ظل العدوان الصهيوني المستمر والمتجدد على القطاع المحاصر.

وبالمناسبة، يستحضر أهل غزة وفعالياتها قادة ودول وفصائل محور المقاومة لدعمهم غزة وشعبها ومقاومتها، كما حيا أهل غزة لروح الامام الخميني الذي اطلق هذا اليوم نصرة لفلسطين.

ويحتفل العالم الاسلامي يوم الجمعة بمناسبة “يوم القدس العالمي” الذي أعلنه الامام الخميني(قده) في آخر يوم جمعة من كل شهر رمضان للتأكيد على أهمية القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية في وجدان الامة، وكي تبقى هذه القضية حاضرة في ظل كل المؤامرات التي تتعرض لها.

المصدر: قناة المنار