بوتين يحيل معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى مجلس الدوما للتصديق عليها

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى مجلس الدوما للتصديق عليها، وسيقوم نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو بتقديم الوثيقة إلى البرلمانيين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها يوم الاربعاء “تم تعيين نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي أندريه يوريفيتش رودينكو ليمثل رئيس الدولة خلال النظر في مجلسي الجمعية الفيدرالية الروسية في مسألة التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في موسكو في 17 يناير/كانون الثاني 2025”.

وفي 17 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001، ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن “المعاهدة الجديدة بين روسيا وإيران ليست موجهة ضد أي دولة”، وقال إن “المعاهدة ذات طابع بنّاء وتهدف إلى تعزيز قدرات روسيا وإيران في مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير الاقتصاد بشكل أفضل وحل القضايا الاجتماعية وضمان القدرات الدفاعية بشكل موثوق”.

المصدر: روسيا اليوم