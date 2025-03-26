جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر الفلسطينيين في 8 أحياء بمدينة غزة بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2025 - 23:34

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر الفلسطينيين في 8 أحياء بمدينة غزة بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة