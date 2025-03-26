بالفيديو | حماس تحذر: القصف الإسرائيلي يهدد حياة الأسرى في غزة

نشرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يحذر من الخطر الذي يهدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف.

وأكدت الحركة في الفيديو، أن “استمرار الحرب يعني مصيرًا مجهولًا للأسرى”، مرفقةً ذلك بمشاهد للقصف المتواصل على غزة، إلى جانب لقطات سابقة نشرتها كتائب القسام تُظهر الأسرى الإسرائيليين وهم يتوسلون حكومتهم لإنهاء الحرب.

وجاء في الفيديو رسائل مباشرة للحكومة الإسرائيلية منها، أن “نتنياهو مجرم حرب لا يشبع من الدماء، وأول ضحاياه أسراه”، وأنه يسعى لهندسة مفاوضات شكلية للمماطلة وكسب الوقت”، وأنها استأنف حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في غزة، وانقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه”.

ووجهت “حماس” رسالة للاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من أن “وحشيتكم باتت خطرًا داهمًا على أسراكم”، مشددةً على أن “العودة إلى المفاوضات تعني الإفراج عن الأسرى”.

كما تضمن الفيديو صورة لعدد من الأسرى الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، في إشارة إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد حياتهم مع استمرار العمليات العسكرية.

المصدر: موقع حماس