الشيخ قاسم: لن نقبل باستمرار الاحتلال ويجب عليه ان يفرج عن الاسرى ولا محل للتطبيع والاستسلام في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 18:28

الشيخ قاسم: لن نقبل باستمرار الاحتلال ويجب عليه ان يفرج عن الاسرى ولا محل للتطبيع والاستسلام في لبنان

منذ 2 ساعة 26 March، 2025
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