الدفاع الأوكرانية: المباحثات مع واشنطن بالرياض خلصت لاتفاق جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة بالبحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 17:50

الدفاع الأوكرانية: المباحثات مع واشنطن بالرياض خلصت لاتفاق جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة بالبحر الأسود

منذ 18 mins 25 March، 2025
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