القوات المسلحة اليمنية: الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية الأمريكية استمر لعدة ساعات وتم إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 03:04

القوات المسلحة اليمنية: الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية الأمريكية استمر لعدة ساعات وتم إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد بلدنا

منذ 1 ساعة 25 March، 2025
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