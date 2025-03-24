سرايا القدس: قصفنا “سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم” ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 20:34

سرايا القدس: قصفنا “سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم” ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

منذ 11 mins 24 March، 2025
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