وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين واستمرار العدوان الأمريكي على اليمن ونحذر من اتساع رقعة النزاع في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 21:22

وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين واستمرار العدوان الأمريكي على اليمن ونحذر من اتساع رقعة النزاع في المنطقة

منذ 1 ساعة 23 March، 2025
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