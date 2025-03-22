الجيش السوادني يستعيد رئاسة جهاز المخابرات العامة جنوب القيادة العامة ومقر الكتيبة الاستراتيجية بشارع الغابة وسط الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 10:54

الجيش السوادني يستعيد رئاسة جهاز المخابرات العامة جنوب القيادة العامة ومقر الكتيبة الاستراتيجية بشارع الغابة وسط الخرطوم

منذ 29 mins 22 March، 2025
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