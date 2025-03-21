الشيخ الخطيب اطلع من وفد المركز الحبري المريمي للحوار على التحضيرات للمؤتمر الاسلامي المسيحي في الفاتيكان

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار وفدا من “المركز الحبري المريمي للحوار الإسلامي المسيحي لدى الفاتيكان”، ضم رئيسه الاب وسام ابو ناصر، الشيخ عامر زين الدين، السيد علي السيد قاسم، برفقة الشيخ محمد دلال، واطلع الوفد سماحته على انشطة المركز وأهدافه في تعزيز الحوار الإسلامي، كما وضعه في اجواء التحضيرات للمؤتمر المنوي إقامته في الفاتيكان في ايلول الجاري.

وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض قضايا الحوار الإسلامي المسيحي.

وادلى الاب ابو ناصر بتصريح بعد اللقاء قال فيه: “كان لنا الشرف زيارة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب كمركز مريمي لحوار الأديان في لبنان، للاستنارة بتوجيهاته بخصوص اهمية الحوار الإسلامي المسيحي ضمن المركز حول شخص السيدة مريم العذراء التي نحتفل بذكراها، وقد نوّرنا بتوجيهاته وأخذنا بركته الابوية والحمدلله”.

اضاف: “إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون لنا إطلالات أخرى لترجمة هذا اللقاء الى واقع والى حقيقة ثقافية وعلمية بين بعضنا البعض، ولقد اطلعناه على نشاطات المركز ودوره في تعزيز الحوار ومشاريعه المستقبلية ومنها التحضيرات لاقامة المؤتمر في الفاتيكان واخذنا بركته، ونحن اذ نشكر سماحته على حفاوة الاستقبال فإننا ننوه بمواقفه الوطنية وخطابه المعتدل ودعمه للحوار الإسلامي المسيحي وتعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين”.

المصدر: بريد الموقع