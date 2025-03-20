عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 20-3-2025

العناوين

النهار:

– الجيش بقاعاً: تعقيدات وتخوين

– البلديات: تحريك الماكينات وتهرّب الأحزاب

– الجامعة اليسوعية ودورها في المشهد الثقافي اللبناني

– العلاج بالخيل يساعد المصابين بالشلل الدماغي

الاخبار:

– واشنطن تهدّد لبنان بغزّة: المفاوضات الآن… أو إطلاق يد إسرائيل!

– سلام يعدّ فريق التفاوض مع صندوق النقد: البساط خلفاً للشامي شرط التنسيق مع جابر

– فرع المعلومات يطوي مرحلة الـ 2005: عهد إقصاء «الحريريّة» بدأ!

– عهد الحروب المقنّعة: ترامب يقـود حملة «تأديب» المنطقة

اللواء:

– ترحيب بقاعي بانتشار الجيش.. والبدء بإغلاق معابر التهريب

– عون: لبنان مصرّ على إنهاء احتلال النقاط الخمس واستعادة الأسرى.. وسلام يؤكد على ملاحقة المهربين

– ماذا ستفعل الدولة.. وماذا سيفعل الحزب؟

– حاتم العدالة والقضاء

الشرق:

– التاريخ يثبت أنّ فلسطين عربية….

– الجيش ينتشر على الحدود ويقفل معابر غير شرعية

الجمهورية:

– إجراءات حكومية عاجلة لضبط الحدود

– الجيش يدخل »حوش السيد«

الديار:

– شروط أميركية وتحذير لـ«الترويكا»… اسبوعان للتجاوب والا!

– تهجُّم على الجيش اللبناني لضبطه الوضع في الهرمل

– هل يحق للمستشفى عدم السماح للمريض بمغادرته لتوجب مُستحقات ماليّة بذمته؟

– هل انتشرت ظاهرة تأجير الأرحام في لبنان؟

البناء:

– التصعيد الأميركي الإسرائيلي على اليمن وغزة يواجه بالصمود ويستنهض العالم

– انفجار الوضع في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول وتظاهرات تعمّ المدن

– تفاؤل بقاعيّ بانتشار الجيش وتصدّيه للاعتداءات… والجنوبيون يأملون المثل

الاسرار

النهار:

– لم يتضح اذا ما عوقب المستشار في وزارة المالية الذي رفض تسليم مكتبه رغم الإستغناء عن خدماته، او ان الأمور حلت “بين اهل البيت الواحد” بطريقة حبية لان المستشار مدعوم سياسياً من فريق سياسي فاعل في الوزارة.

– بعدما نقل عن وزير المال ياسين جابر انه يملك “تقارير طويلة عريضة عن فساد في الجمارك والدوائر العقارية ” ذكّر نائب بما كان قدمه النائب حسن فضل الله في هذا المجال قبل سنوات قليلة والذي بلغ 2500 وثيقة فساد.

– قوبل تسلم القاضي سامي صادر منصب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان محل القاضية غادة عون بكثير من الارتياح لتعامله القانوني الجدي وغير المنحاز في مجمل الملفات التي تسلمها.

– يحتدم الصراع الداخلي حول هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان في ظل ضغوط متبادلة من سياسيين واضحاب مصارف لعدم المضي باسماء تثير حساسيتها وربما تدين ماضيها، فيما يبدو العامل الخارجي الاكثر تأثيراُ في هذا المجال.

– بيّنت معلومات اولية ان مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان كان بدافع السرقة من سوريين فرّا من السجن بسيارة احد عناصر قوى الامن الداخلي وأرادا الإنتقال الى سيارة اخرى للتواري عن الأنظار وقد صودف مرور سليمان في المحلة

اللواء:

همس

– كشف دبلوماسي عربي أن عواصم غربية تحاول مدّ جسور أو إحياء جسور قديمة مع دول إفريقية لخرق الحصار الأميركي المفروض عليها..

غمز

– تساءلت مصادر مصرفية عن السبب، الذي دفع بمصرف لبناني يقيم في دولة أوروبية عزوفه عن الترشح لحاكمية مصرف لبنان؟

لغز

– تراجعت حركة الطامحين لمراكز عليا في الدولة على المرجعيات السياسية، كما كان الأمر معتاداً، وينتظر غالبية هؤلاء ولادة آلية التعيينات كما ستصدر عن مجلس الوزراء

الجمهورية:

– لوحِظ أنّ بعض المسؤولين الجدد يرتكبون »فاولات« إعلامية تضرّ بهم قبل أن يبدأوا بمهامهم عملياً

– استغرب سفير بارز كيف لبنان وسوريا يتعرّضان في الوقت عينه إلى عدوان عسكري إسرائيلي متواصل، وهما عاجزان عن مواجهته، ومنشغلان في اشتباكات حدودية بينهما.

-لا تبدي شخصية بارزة طُرِح اسمها لتسلّم منصب كبير اهتماماً بهذا المنصب، خلافاً لما يُطرح بين الحين والآخر

البناء:

خفايا

– تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية في أوروبا التطورات التركية التي رافقت واعقبت اعتقال رئيس بلدية اسطنبول وأحد زعماء المعارضة أكرم إمام أوغلو خصوصاً ما شهدته شوارع المدن الكبرى من تظاهرات حاشدة للمعارضة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإيقاف عمل شبكات التواصل الاجتماعي وإعلان حظر التجوّل في عدة مدن. وتسعى المؤسسات الأوروبية إلى تكوين صورة تقدير موقف حول اتجاه الأحداث التركية ومعرفة حجم تأثير المشهد السوريّ على إيقاعها خصوصاً لجهة تصاعد خطاب التطرف الطائفي العثماني الفاشي في مواجهة المكوّنات الأخرى أو لجهة حالة التضامن الواسعة مع الساحل السوريّ بين علويي تركيا الذين يمثلون أكثر من ربع سكان تركيا ويشكلون قاعدة التيارات العلمانيّة المعارضة وقاعدة الجيش الرئيسيّة.

كواليس

– توقّع خبراء أمنيون أن تضع حكومة بنيامين نتنياهو بمساعدة أميركية إطاراً تفاوضياً جديداً للسير باتفاق وقف إطلاق النار في غزة يربط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحرب بصيغة تتيح ما وفره الاتفاق مع لبنان سواء لجهة إبعاد المقاومة عن خط التماس. وهنا يجري التداول بطلب انسحاب قوات المقاومة إلى جنوب خط نتساريم والسعي إلى احتفاظ جيش الاحتلال بحق العمل تحت شعار الدفاع عن النفس أسوة بما جرى ويجري في تطبيق اتفاق لبنان.

المصدر: صحف