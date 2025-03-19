متعاقدو الأساسي ضد شطب «إنتاجية الصيف»

ينفذ المعلمون المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي، إضراباً تحذيرياً، اليوم وغداً، احتجاجاً على ما جاء في المرسوم الحكومي وقرار وزيرة التربية المتعلق برفع أجر الساعة، وحرمان المتعاقدين من بدل الإنتاجية بقيمة 375 دولاراً في فصل الصيف. وكل ما جناه المتعاقدون من القرار بين رفع أجر ساعة وحوافز خلال العام الدراسي لا يتجاوز إعطاءهم 730 ألف للساعة التعليمية الواحدة، علماً بأنهم يقبضون مستحقاتهم بصورة فصلية وليس شهرياً. وبلغت نسبة الالتزام بالإضراب اليوم نحو 70 في المئة. وتأتي هذه الخطوة بناءً لدعوة رابطة الأساتذة المتعاقدين برئاسة نسرين شاهين التي طالبت الحكومة ووزيرة التربية بإيجاد الحلول لإنصافهم، وإنصاف المدرسين المستعان بهم الذين لحقم الغبن ذاته منذ العام الماضي، وعدم رميهم فريسة التسول. وتبعت دعوة الرابطة دعوات مماثلة من لجنة المدرّسين المتعاقدين، إذ قال رئيسها حسين سعد أن المتعاقد هو الحلقة الأضعف في التقديمات ويلحقه غبن كبير في أجر الساعة، إذ تساوي ساعته 8 دولار مقابل 14.5 لكل من أساتذة التعليم الثانوي والمهني، مشيراً إلى أن وحدة التشريع تقتضي إعطاء المتعاقد ما يوازي تقديمات المعلم في الملاك. وأكد إعطاء بدل الإنتاجية في الصيف لكونها مرصودة في موازنة العام.

ويتوقع أن يصدر بيان عن رابطة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي للمطالبة بـ «إنتاجية الصيف» للمتعاقدين، المفعول الرجعي للمرسوم 13020 استعادة ما قيمته 60 دولاراً للمديرين كافة، فضلاً عن إعطاء تعويض عما أُهدر من راتب من الراتبين للملاك نتيجة الاقتطاع الضريبي، وتراجع الحوافز من 375 دولاراً كبدل انتاجية إلى 356 دولاراً كبدل مثابرة وثمن صفائح بنزين مثابرة. وستلوّح الرابطة بالإضراب، ابتداءً من الأسبوع المقبل إذا لم يكن هناك تجاوب مع المطالب.

المصدر: مواقع