الحكومة اللبنانية: لمضاعفة “الجهود الدبلوماسية” لإلزام “إسرائيل” على الانسحاب الكامل من أراضينا

عقد مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس وزراء نواف سلام وحضور الوزراء.

وخلال الجلسة قال سلام “كانت رغبتي في انعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملا بأحكام الدستور”، وتابع “وبالفعل، نحن في صدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدا في المتحف، والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري، لذلك، يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية”.

بدوره، تحدث رئيس مجلس وزراء وزير الدفاع ميشال منسى الذي كشف عن “سقوط ثلاثة قتلى لمهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر”، وتمنى “تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران وسقط بالفعل لنا طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى وتهجير السكان المدنيين العزل”.

واضاف منسى “تم الطلب فعلا بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة للبحث في هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود”، وتابع “كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء”.

من جهة ثانية، اعتبرت الحكومة أن “القصف الاسرائيلي لقرى جنوبية يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات”، واكدت على “ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية”.

كما بحث المجلس في جدول أعماله، حيث تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم غد الخميس في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي.

كما تمت أيضا مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، وكذلك، تم إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة، ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، والموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل المواليد السوريين المواليد العائدة للسوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.

ومن المقرر ان يعقد المجلس جلسة الخميس للبحث بالصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام