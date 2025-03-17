طالبان في جامعة العلوم والآداب اللبنانيةUSAL يكتشفان ثغرات أمنية في أمازون وميتا ولينكد إن

في إنجاز يُسلط الضوء على الكفاءات اللبنانية في مجال الأمن السيبراني، تمكن الطالب قصي العكلة من جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) قسم علوم الكمبيوتر من اكتشاف ثغرة أمنية في أنظمة أمازون، الأمر الذي دفع الشركة إلى إدراج اسمه ضمن لائحة الشرف الخاصة بها تقديرًا لمساهمته في تعزيز أمن منصتها.

كما تمكن الطالب حسّان سعيّد من القسم نفسه، من تحقيق إنجاز استثنائي بعد اكتشاف ثغرتين أمنيتين ، إحداهما في تطبيق LinkedIn والأخرى في أنظمة Meta، مما جعله يحظى بتقدير واسع من الشركتين وإدراج اسمه في لائحة الشرف الخاصة بكل منهما.

المصدر: موقع المنار