“لقاء الأحزاب” دان العدوان الأميركي على اليمن وأكد تضامنه مع فلسطين

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية” في بيان، “العدوان الأميركي البريطاني الذي استهدف الشعب اليمني، وطال المدنيين وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، هذا العدوان يأتي في سياق الحرب الأميركية الغربية على قوى المقاومة في المنطقة، في محاولة لكسر إرادتها وعزيمتها، لثنيها عن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشريفة”.

وشدد على أن “هذا العدوان سيفشل حتماً في تحقيق أهدافه، أمام صلابة وحكمة الشعب اليمني وقيادته الشجاعة”، ودعا “الشعوب العربية والإسلامية إلى وقفة تاريخية مع حركات المقاومة في المنطقة”.

ودان “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع العدوان الأميركي الغربي على اليمن في بيان، معتبرًا أن “هذا الهجوم يستهدف اليمن بسبب دعمه المستمر لغزة وفلسطين، وتأكيده أن فلسطين هي القضية القومية الأولى”.

وأشار إلى أن “دعم الولايات المتحدة الأميركية، نيابة عن إسرائيل، للانتقام من الشعب اليمني الذي رغم الحصار والتجويع وقف إلى جانب فلسطين العربية، يعد ذروة الغطرسة والانحياز الفاضح للاحتلال الإسرائيلي وتجاوزًا للقوانين الدولية”.

وأكد البيان أن “اليمن يدفع ثمن تمسكه بالهوية العربية والوقوف ضد مشاريع التقسيم والتهويد والتبعية”، مشيرًا إلى أن “دعم اليمن لفلسطين ومحور المقاومة يعد تجسيدًا حقيقيًا لفكرة العروبة ومصالح الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام