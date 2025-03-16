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March 16 2025 - 16:58

34 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار مبنى سكني في اللاذقية

منذ 2 ساعة 16 March، 2025
لاذقية
سورية - عربي وإقليمي

أعلن الدفاع المدني السوري، صباح اليوم، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المبنى السكني المنهار بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري.

وأوضح الدفاع المدني أن حصيلة القتلى بلغت 16 مدنياً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، فيما وصل عدد الجرحى إلى 18، بينهم 6 أطفال. واستمرت عمليات البحث والإنقاذ لمدة 14 ساعة بمشاركة 4 فرق من الدفاع المدني.

ولفت إلى أن المبنى انهار جراء انفجار وقع في محل للخرداوات يقع تحته، أمس، موضحاً أن الانفجار نجم عن مخلفات حرب، وفق المعطيات الأولية وشهادات السكان.

المصدر: مواقع

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