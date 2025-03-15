وكالة سانا السورية: انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية غربي البلاد ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 16:52

وكالة سانا السورية: انفجار عنيف يهز حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية غربي البلاد ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن

منذ 19 mins 15 March، 2025
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