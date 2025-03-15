نائب الرئيس الأمريكي: علينا أن نتذكر مع من نتعامل في سوريا وعلى دمشق ضمان حماية الأقليات

لفت نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الأنظار إلى خطر الجماعات المتشددة، مؤكدًا أهمية حماية الأقليات في سوريا في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال فانس: “يجب على الإدارة الأمريكية أن تتذكر مع من تتعامل في سوريا، وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية هناك”. وأضاف: “ما حدث للأقليات في سوريا في الآونة الأخيرة يبدو مقلقًا للغاية، ونحن نحاول تقييم مدى خطورة الوضع، لمعرفة ما إذا كان ما تعرضت له الأقليات حادثًا محدودًا أم يرقى إلى إبادة جماعية”.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: “نتحدث مع حلفائنا ونتخذ إجراءات غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا، مثل المسيحيين والدروز”. وأشار إلى أن “واشنطن لن ترسل قوات إلى سوريا، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله دبلوماسيًا واقتصاديًا لحماية الأقليات”.

وأضاف فانس: “غزونا للعراق أدى إلى تدمير أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم، ولا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية أخرى مجددًا”.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بيانًا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين. ودعا المجلس السلطات الانتقالية في سوريا إلى حماية جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.

وجاء في البيان: “يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس/آذار، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، وخصوصًا من الطائفة العلوية. كما يدين الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات”.

وأعرب المجلس عن “قلقه البالغ من أن هذا العنف يزيد من التوترات الطائفية في سوريا”، داعيًا “جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية”.

المصدر: سبوتنيك