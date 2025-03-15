اتصالات امريكية – اسرائيلية على خط افريقيا لتهجير اهالي غزة.

وبالسياق، كشفت مصادر اعلامية يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة قولهم إن “الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق أفريقيا، لمناقشة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها بموجب خطة ما بعد الحرب التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.

وأشارت المصادر الى ان “هذه الاتصالات تعكس مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدما في خطة أُدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة”.

ولفتت المصادر الى ان “هذه الدول الثلاث فقيرة، وفي بعض الحالات تعاني من العنف، فإن المقترح يُلقي بظلال من الشك على هدف ترمب المعلن المتمثل في تهجير فلسطينيي غزة في منطقة جميلة”.

المصدر: قناة المنار