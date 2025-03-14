“الإعلامي الحكومي” في غزة: عودة حقيقية لمؤشرات المجاعة بكامل القطاع

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن “هناك عودة حقيقية لمؤشرات المجاعة في كامل قطاع غزة”.

وقال معروف في حديث له يوم الجمعة إن “الاحتلال الاسرائيلي يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بوقف إدخال المساعدات”، وأشار إلى أن “الواقع الإنساني ينذر بتفاقم معاناة أهالي القطاع مع نفاد المواد الغذائية”.

وأضاف معروف أن “6 مخابز من أصل 25 توقفت عن العمل مع شح كبير في مياه الشرب”، ولفت الى أن “أكثر من 90% من سكان القطاع لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب”، وأشار الى انه “لا يستبعد ان تعلن بلديات القطاع توقف تشغيل الآبار العاملة بفعل نفاد الوقود”.

وطالب معروف “الدول لعربية والإسلامية بإنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة والضغط لفتح معبر رفح وضمان دخول المساعدات الإنسانية”، ودعا “المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة وإتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، سيما مع ظهور نتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة التي أكدت ارتكاب الاحتلال وقادته لسلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي تمنع منذ 13 يوماً إمدادات الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الضرورية عن سكان قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة، وأدى وقف إدخال المساعدات فضلا عن رفع أسعار السلع الأساسية في القطاع، إلى شح في الوقود والسولار الذي أدى لتوقف عمل المخابز.

المصدر: فلسطين اليوم