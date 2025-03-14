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March 14 2025 - 11:06

عاصفة مدمرة في كاليفورنيا

منذ 18 mins 14 March، 2025
عاصفة كاليفورنيا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أثارت عاصفة مطرية عنيفة ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا الاميركية مخاوف خبراء الأرصاد من أن تتسبب في أعاصير ورياح مدمرة أثناء عبورها الولايات المتحدة.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث انهيارات طينية اجتاحت جزءا من طريق واحتجزت عدة مركبات في سان جاسينتو بمقاطعة ريفرسايد في كاليفورنيا يوم الخميس.

وقالت إدارة الإطفاء في الولاية إنه “تم إنقاذ 6 أشخاص على الأقل وتقييم حالتهم من قبل المسعفين وإطلاق سراحهم”.

ووفقا للإدارة الوطنية للأرصاد الجوية “وصلت سرعة الرياح إلى 136 كيلومترا في الساعة، ما تسبب بإتلاف للمنازل والسيارات، وكذلك اقتلاع العديد من الأشجار في بيكو ريفيرا جنوب شرقي لوس أنجلوس”.

وشهدت أجزاء من مقاطعات لوس أنجلوس وفنتورا وأورانج تحذيرات من فيضانات مفاجئة صباح الخميس، لكن الأمطار الغزيرة في جنوب كاليفورنيا خفت بحلول فترة ما بعد الظهر، على الرغم من أن خطر الانهيارات الطينية سيستمر.

المصدر: روسيا اليوم

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