رويترز عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع: روسيا تسعى لاستبعاد مبعوث ترامب من محادثات أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 06:20

رويترز عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع: روسيا تسعى لاستبعاد مبعوث ترامب من محادثات أوكرانيا

منذ 1 ساعة 14 March، 2025
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