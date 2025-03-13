فلسطين اليوم : إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 23:36

فلسطين اليوم : إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 43 mins 13 March، 2025
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