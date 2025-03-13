قائد القوات البرية للجيش الإيراني: جاهزون للرد على أي تهديد

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن قواته، استجابةً لأوامر الإمام السيد علي الخامنئي، قد خططت وهي جاهزة للرد على أي تهديد.

وقال العميد حيدري: “إن 11 لواءً من قواتنا تنتشر في الوقت الحاضر على الحدود، ويأتي ذلك من أجل المراقبة الاستخباراتية وإرساء الأمن المستدام في البلاد”.

كما شدد على أن ما أفشل التهديدات حتى الآن هو الجهوزية الدائمة للقوات المسلحة، والتي تعدّ بمنزلة تحقيق الردع.

ولفت حيدري إلى المناورات البرية الثلاث التي جرى تنفيذها خلال شهرين هذا العام في إطار مناورة “ذو الفقار”، موضحاً أنه “ستُجرى مناورات في العام الإيراني المقبل بتخطيط جديد بما يتناسب مع التهديدات الجديدة”.

كذلك، أكد قائد القوات البرية أن العام الإيراني الجديد سيكون عام “زيادة قوة الردع الدفاعي” و”تنفيذ مناورات جديدة بتوجهات جديدة”.

المصدر: مواقع