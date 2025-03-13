عراقجي: إيران لن تدخل في محادثات مباشرة مع أميركا إلاّ عندما تضمن مصالحها بعيداً عن التهديدات

أكد وزير الخارجيّة الإيراني عبّاس عراقجي أن” طهران لن تفاوض تحت الضّغط الأقصى لأن مثل هذه المفاوضات لن تحقق مطالبها”.

واضاف في تصريحٍ لصحيفة إيران:”بالتّالي إيران لن تدخل في محادثات مباشرة مع أميركا إلا عندما تضمن مصالحها القومية وتكون المحادثات خالية من الضغوط والتهديدات”.

ولفت عراقجي إلى أن” الأوروبيين لعبوا سابقاً دور الوسيط مع الولايات المتحدة ويمكنهم أن يفعلوا ذلك مجدداً”، مؤكّداً أن” استراتيجة إيران لمواجهة سياسة الضغط الأقصى هي المقاومة القصوى”.

وقال عراقجي” صبرنا ليس سلبيًا ونقر بالمبادرة ولدينا استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة، و نواصل المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية ما زالت قائمة”.

وتابع:” نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة”.

وأشار إلى أن” التفاوض غير المباشر ممكن والأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل لاتفاق عادل في ظروف متكافئة”.

المصدر: مواقع